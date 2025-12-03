сегодня в 11:36

Как сэкономить на электричестве

Декабрь — время, когда включаются теплые полы, в духовке запекаются праздничные угощения, включаются новогодние гирлянды. МосОблЕИРЦ разобрался, какие электроприборы могут дать заметную долю в счете, и поделился советами, как снизить расход, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Больше всего электроэнергии «съедают» приборы, которые либо мощные, либо работают долго и регулярно. Обогреватели, электроплиты, духовки, стиральные машины могут «накрутить» до 70% счета за электричество. Электрочайник, микроволновка, утюг и пылесос — мощные, но кратковременные потребители, однако при частом использовании тоже вносят ощутимый вклад.

Как сэкономить

• Проверьте дверцу духовки. Изношенный уплотнитель — это утечка тепла и лишние киловатты. Если дверца неплотно закрывается, блюда стали дольше готовится или корпус сильно греется снаружи, пора к мастеру.

• Размораживайте морозилку. Наледь толщиной даже в 5 мм заставляет холодильник работать интенсивнее.

• Очистите чайник от накипи. Накипь работает как «шуба» — нагрев воды замедляется, расход растет.

• Отодвиньте холодильник от стены. Зазор 5-10 см улучшает вентиляцию — техника не перегревается и потребляет меньше.

• Чистите фильтр пылесоса, посудомойки и стиральной машины. Забитый фильтр заставляет мотор работать на износ и тратить больше энергии.

• Не ставьте обогреватель у холодной стены или окна. Он будет обогревать улицу. Лучшее место — центр комнаты или внутренняя стена. Расстояние от стены, мебели, штор — минимум 50 см для хорошей циркуляции.

• Регулярно передавайте показания счетчиков.

• Оплачивайте счета за ЖКУ без комиссии в личном кабинете МосОблЕИРЦ через СБП, получайте кешбэк 3% и выигрывайте призы.

Больше полезных советов — на портале «Твой Домовой».

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой