Долиной забили трубы. Что случилось на участке звезды в Подмосковье?

Ранее артистка разместила на своем участке искусственный пруд. Его создавали с использованием тяжелой техники, нарушив естественный рельеф местности. Из пруда по ржавым каналам лилась болотная жижа, которая загрязнила ближайшие берега ручья, тем самым нанеся экологический ущерб.

На эту проблему обратил внимание саратовский бизнесмен Глеб Рыськов, который направил жалобу в Росприроднадзор. Он просил провести проверку и остановить сброс жидкостей.

В итоге специалисты решили затампонировать сточные трубы Долиной. Специалисты будут регулярно осматривают зону, чтобы убедиться, что «пломбы» не убрали. Также администрация может подсчитать экологический ущерб и взыскать его с Долиной.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.