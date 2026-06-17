СМИ: немецкий автоконцерн Volkswagen находится на грани закрытия

Немецкий автоконцерн Volkswagen умирает — такое мнение выразило его руководство. Компания находится на грани закрытия, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Manager Magazin.

Согласно внутреннему анонимному опросу, шесть из девяти членов правления считают, что существование концерна находится под угрозой. Еще трое заявляют, что ситуация довольно напряженная.

Также в опросе был вариант «ситуация некритическая», но никто из представителей руководства компании его не выбрал.

Все девять членов правления концерна считают, что некоторые моменты бизнес-модели Volkswagen больше не работают. В частности трещит по швам схема, при которой автомобили разрабатываются в Германии, производятся в Европе и продаются по всему миру. По мнению членов правления, прежние аспекты бизнес-модели должны быть обязательно пересмотрены.

Ранее стало известно, что автоконцерн рассматривает возможность закрытия автозаводов и сокращения расходов по всем брендам на 20%.

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