«Смерть была мгновенной»: известная КВНщица погибла в страшном ДТП в Петербурге

Сестра погибшей Эржена Елизарова занимается организацией церемонии прощания.

«Соелма всегда была нашей гордостью! Школу окончила с медалью, университет — с красным дипломом. Выигрывала олимпиады по математике, занималась рукопашным боем», — поделилась девушка.

По ее словам, Соелма была многогранным человеком. Она окончила Иркутский политехнический университет по специальности «инженер». Но также очень любила творчество. Еще в вузе девушка вышла на сцену, увлеклась игрой КВН.

В 2012 году Гармаева переехала в Северную столицу. Она работала по профессии, курировала строительство сложных объектов (среди них и атомная станция в Турции), летала в командировки. По словам сестры, девушка училась на телеведущую, выступала в барах и клубах со стендапом, ездила в Москву, участвовала в кастингах юмористических шоу.

Смертельная авария

Соелма ежедневно связывалась с родными в Иркутске. Ее сестра добавила, что они переписывались, делились друг с другом планами и новостями.

«Сестра часто пользовалась каршерингом, была опытным и аккуратным водителем. Обычно она каталась по главным улицам, а на КАД (Кольцевая автомобильная дорога — ред.) старалась не выезжать. Но вечером 13 июня почему-то изменила своей привычке», — поделилась Елизарова.

Она уточнила, что на полпути на КАД машина заглохла. Тогда КВНщица прижалась к отбойнику, включила «аварийку» и написала в техподдержку. Потом осталась ждать мастеров. После это сообщение девушка уже не увидела.

Через три часа с Елизаровой на связь вышли друзья сестры из Петербурга и рассказали, что произошла смертельная авария. Эржена позвонила в службу «112» и в больницы, начала искать подробности в соцсетях. А через несколько часов позвонили из полиции и сообщили страшную новость.

«Соелма вышла из салона, чтобы выставить аварийный знак, когда в ее автомобиль на огромной скорости врезался другой водитель. Удар был такой силы, что машина сестры подлетела и отлетела на несколько метров. Сестру зажало между автомобилями… Смерть была мгновенной», — сказала Елизарова.

В ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области отметили, что за рулем второй машины находился 42-летний мужчина. Его пассажиры, 27-летняя девушка и 6-летний ребенок доставлены в больницу. По факту ДТП начата проверка.

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