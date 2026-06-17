Блогера Митрошину могут посадить на 3 года по делу об отмывании денег

Для блогера Александры Митрошиной по делу об отмывании свыше 127 млн рублей запросили три года колонии и штраф 900 тыс. рублей, сообщает SHOT .

Адвокаты блогера настаивали, что доходы Митрошина не скрывала. Также она в соцсетях регулярно рассказывала, как тратит деньги на недвижимость. В суд пригласили семь подписчиков, чтобы они рассказали, как блогер на них повлияла. Но на заседании обошлось без их показаний.

Девушку задержали в Краснодарском крае в аэропорту Сочи, когда она прилетела из Дубая.

В 2023 году на Митрошину завели дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Марафонщица скрыла от налоговой 127 млн рублей. После этого она начала возвращать деньги ФНС, но не помогло. Митрошина маскировала отмывание миллионов покупкой недвижимости.

Ранее в Сети появились аудиозаписи разговоров Митрошиной, известной как «Матерь бложья», где она говорит о нехватке денег и попытках «решить вопрос». Записи стали частью уголовного дела о мошенничестве.

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