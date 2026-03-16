Суд рассмотрит дело о хищении 50 млн у блогера Митрошиной

Блогер Александра Митрошина, находящаяся под домашним арестом, признана потерпевшей по делу о мошенничестве на более чем 50 млн рублей. Расследование завершено и передано в суд, сообщает kp.ru .

В сети появились аудиозаписи разговоров Александры Митрошиной, известной как «Матерь бложья», где она говорит о нехватке денег и попытках «решить вопрос». Записи стали частью уголовного дела о мошенничестве.

Ранее в отношении блогера возбудили дело о неуплате налогов на 127 млн рублей. Позже Митрошину отправили под домашний арест по делу об отмывании денег. Ей запрещено пользоваться интернетом.

Помощь в урегулировании финансовых вопросов оказывали аудитор Ольга Гольцева и адвокат Алиса Волхова. Позже Митрошина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о возможном хищении средств, переданных представителям.

«Расследование этого уголовного дела завершено, оно уже передано в суд. Аудиозаписи — часть материалов этого дела. По этому эпизоду фигуранты вину признали. Ущерб следствием оценен в 50 с лишним миллионов рублей, иск к Гольцевой и Волховой подан в рамках уголовного дела», — сообщил Михаил Мушаилов.

11 марта Чертановский районный суд начал рассмотрение дела. Митрошина признана потерпевшей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.