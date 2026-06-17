Москвича, записывавшего обращение к Путину на Лобном месте, арестовали

Житель столицы, который залез на Лобное место и записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, получил 10 суток ареста, сообщает «Осторожно, Москва» .

Все произошло вечером 8 июня. 46-летний мужчина забрался на исторический памятник и начал записывать видеообращение. Почти сразу же его задержали.

На заседании суда мужчина рассказал, что в тот момент был немного пьян. Он также признал свою вину. Мужчина удалил все записи еще во время задержания и извинился за сопротивление правоохранителям.

Тверской суд назначил москвичу 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

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