Как оплачивать счета без комиссии в личном кабинете МосОблЕИРЦ

В личном кабинете МосОблЕИРЦ при оплате банковской картой или через SberРауможет взиматься комиссия провайдера за техническую поддержку приема платежей, передает пресс-служба компании.

Вернуть уплаченную комиссию могут льготные категории граждан: пенсионеры, инвалиды, ветераны, члены многодетных семей и семей погибших (умерших) участников ВОВ и боевых действий.

Для возврата средств в личном кабинете МосОблЕИРЦ можно направить обращение, приложив реквизиты счета для переисления комиссии, а также фото подтверждающих документов: паспорта, удостоверения пенсионера/ветерана/многодетной семьи или справки об инвалидности, квитанции об оплате.

Чтобы вернуть комиссию при оплате в личном кабинете через SberPay, нужно обратиться в Сбербанк либо в банк ВБРР.

При оплате через отделения банков или в банковских приложениях за возвратом комиссии нужно обращаться не в МосОблЕИРЦ, а в банк, в котором произведена оплата.

Сразу оплачивать счета без комиссии и не тратить время на ее возврат можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ через СБП — Систему быстрых платежей: кнопка «Оплатить» — «Перейти к оплате» — «Оплатить СБП».