Как не увеличить коммунальный долг судебными издержками

С начала года изменились правила взыскания долгов через суд. МосОблЕИРЦ пояснил, как судебные издержки влияют на долг и почему ЖКУвыгоднее оплачивать вовремя.

Что изменилось

Исполнительский сбор вырос почти вдвое — с 7 до 12% от суммы долга.

Минимальный сбор тоже увеличился и теперь составляет для граждан и ИП 2 000 рублей, для юридических лиц — 20 000 рублей.

Также введен новый порядок оплаты сбора. 11 процентов взыскивается с должникаодновременно с основным долгом, а оставшийся процент — после его погашения.

Помимо исполнительского сбора, по решению суда должник возмещает госпошлину.

Чем больше долг, тем выше пошлина: от 2 000 рублей за судебный приказ, от 4 000 рублей за исковое заявление + % от суммы долга.

Примеры из практики

• Если долг за ЖКУ 5 000 рублей, к нему добавятся минимальная госпошлина 2 000 рублей и исполнительский сбор 2 000 рублей. Итого вместо 5 000 придется заплатить 9 000.

• Если накопился долг 442 374 рубля, госпошлина составит 6 780 рублей, исполнительский сбор — 53 898 рублей. Всего придется заплатить 503 тысячи рублей.

Единый расчетный центр рекомендует не доводить дело до суда. После вынесения судебного решения с момента возбуждения исполнительного производства есть только 3 днядля добровольного погашения долга без уплаты сбора.

Узнать о возбуждении исполнительного производства можно на официальном сайте ГУФССП или на портале Госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.