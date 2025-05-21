Как экономить на оплате воды

Плата за водоснабжение и водоотведение — существенная часть коммунальных платежей. МосОблЕИРЦ дает несколько полезных советов, как сберечь природные ресурсы и свои финансы.

• Установите счетчики, вовремя их поверяйте и передавайте показания. Счетчики позволят оплачивать фактический объем потребления, избежать начислений по нормативу, умноженному на количество жильцов, и применения повышающего коэффициента.

• Не лейте воду напрасно. Выключайте ее, например, когда чистите зубы. За 1 минуту из крана вытекает до 20 литров воды.

• Почините протекающие краны. Из них по капле за день могут утечь десятки литров воды.

• В период летнего отключения горячей воды перекройте горячую трубу в квартире — так счетчик точно не насчитает лишнего и уменьшится риск залива.

• Загружайте стиральную и посудомоечные машины на 80-90% и выбирайте экономичные режимы работы.

• Пользуйтесь посудомойкой регулярно. За один раз среднестатистическая машинка может помыть 5-10 комплектов посуды, потратив около 10 литров холодной воды. Чтобы помыть столько же посуды вручную, понадобится в 2-4 раза больше воды, как холодной, так и более дорогой — горячей.

Есть мнение, что посудомоечная машина не экономична, так как во время ее работыслышен звук льющейся воды. Этот звук циркуляции воды внутри машинки, а не звук набораи слива. Проверить расход воды просто: перед запуском запомните или сфотографируйте показания водосчётчиков и проверьте их после окончании мойки. Точный расход воды зависит от модели машинки.

• Используйте унитаз со сливным бачком с двумя режимами. Каждый раз он позволит сберегать до 6 литров воды.

• Оплачивайте коммунальные услуги вовремя. Долг может увеличить сумму за счет пеней, оплаты повторного подключения услуг, судебных издержек, стать причиной приостановки выплаты льгот и субсидий.

• Платите без банковской комиссии через СБП в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в личном кабинете или по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте расчётного центра.

• Участвуйте в акциях МосОблЕИРЦ и выигрывайте призы за передачу показаний, своевременную оплату. Подробная информация об акциях — на сайте мособлеирц.рф.

Больше узнать о том, как экономить на оплате ЖКУ, можно на портале «Твой Домовой».