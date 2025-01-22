Качество воды улучшится свыше чем у 20 тыс жителей Дмитровского округа

Пять лет назад Дмитровский округ вошел в федеральную программу «Чистая вода». Благодаря этому в муниципалитете были построены и запущены в эксплуатацию станции обезжелезивания на 10 водозаборных узлах. А за счет средств местного бюджета произведен капитальный ремонт и запуск в эксплуатацию трех станций обезжелезивания и двух ВЗУ с реконструкцией скважин. Процент обеспеченности жителей чистой водой вырос с 32,5% до 85%, сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день на финишной прямой капитальный ремонт ВЗУ на улице Пушкинской в Дмитрове и на улице Рабочей в Яхроме.

В рамках рабочего объезда территории глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин вместе с первым заместителем министра по ЖКХ Подмосковья Сергеем Черепановым проверил ход работ на объектах. В процессе строительства были пробурены две артезианские скважины. В настоящее время завершается возведение станции второго подъема и водоочистки.

«В ближайшие дни начнется заполнение резервуаров, после чего будут проведены анализы и получены необходимые допуски от контролирующих органов для запуска системы. Срок сдачи объектов намечен до апреля этого года. Современная система очистки позволит подавать жителям питьевую воду, которая будет соответствовать всем санитарным стандартам», — отметил глава муниципалитета Иван Курданин.

После завершения всех работ прилегающая территория к водозаборным узлам будет полностью благоустроена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.