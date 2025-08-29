Качество воды повышают для 16 тыс жителей Солнечногорска

Резервуары чистой воды промывают на одном из крупнейших водозаборных узлов Солнечногорска. Он находится в деревне Рекино-Кресты и снабжает холодной водой порядка 16 тыс. человек — треть населения города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы проводят специалисты МКП «ИКЖКХ» для улучшения качества водоснабжения.

«Своевременная очистка резервуаров питьевого водоснабжения — залог безопасности наших граждан. Она улучшает показатели воды, ее качество, вкус, а также увеличивает сроки эксплуатации оборудования», — прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В 2024 году на водозаборном узле в Рекино-Кресты смонтировали и ввели в эксплуатацию современную станцию водоподготовки производительностью 10 тыс. кубометров воды в сутки. Объект установили по федеральному проекту «Чистая вода». Он оснащен канализационной насосной станцией для очистки промывной воды.

ВЗУ Рекино-Кресты обеспечивает водой микрорайоны Рекинцо, Рекинцо-2, улицы Баранова, Гражданская, Дзержинского, Лесная, Почтовая, Железнодорожный проезд.

Ранее глава Солнечногорска Константин Михальков сообщил, что городской округ включен в региональную программу модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Запланированы реконструкция и капремонт водозаборных узлов с установкой станций водоподготовки по улицам Крупской и Рабочей, в деревнях Ложки, Ржавки, Смирновка, поселках Майдарово, Менделеево, Пешки, Поварово, а также обновление сети водоснабжения и водоотведения в ряде населенных пунктов. Данные мероприятия намечены на 2026–2028 годы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.