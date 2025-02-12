Качество воды и несанкционированный сброс мусора обсудили в администрации Щелкова

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел традиционное еженедельное совещание с сотрудниками администрации и структурных подразделений. В рамках совещания обсудили актуальные на сегодняшний день для округа темы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главе округа доложили, что из микрорайона Богородский периодически поступают обращения об ухудшении качества воды.

«Тему пора закрыть раз и навсегда. Подробно обсудили дорожную карту. Представителями Щелковского Водоканала озвучена итоговая дата реализации всех этапов — 1 ноября. Вопрос реконструкции объектов водоснабжения в городском округе касается не только Богородского, но и других территорий» — отреагировал Андрей Булгаков.

Также в ходе совещания обсудили проблему с несанкционированным сбросом мусора во дворах. Жители недовольны тем, что их соседи выбрасывают мебель после ремонта. Глава округа напомнил, что для крупногабаритных отходов необходимо оставить заявку на утилизацию на региональном сайте; также можно обратиться в свою УК для заказа бункера. В противном случае любой подобный сброс закончится штрафом как для физического, так и для юридического лица.

Кроме того, на оперативном совещании подняли тему ремонта дорог. Для проведения ямочного ремонта на территории округа задействованы 4 бригады, с начала года устранили уже 1 179 дефектов. А в план капитального ремонта на этот год вошли 25 объектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.