Качество водоснабжения проконтролировали в Лосино-Петровском

В г. о. Лосино-Петровский проведена проверка качества водоснабжения в многоквартирном доме № 2 рабочего поселка Свердловский после жалобы жителей на неудовлетворительное качество воды в правительство Московской области. Для оперативного реагирования на место была выслана группа аварийно-восстановительной службы региона, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

По результатам проверки было установлено, что водоснабжение дома осуществлялось в полном объеме, однако как холодная, так и горячая вода на вводе в дом имели желтый оттенок. Запах отсутствовал. Аналогичные результаты были зафиксированы и в жилых помещениях дома. В то же время вода на водонасосной станции была визуально прозрачная, без посторонних примесей и запахов.

Представители ООО «СЗ» группа компаний «СУ 22» пояснили, что с 6 по 9 сентября 2024 года на водонасосную станцию поступала вода желтого цвета.

На основании результатов проверки, администрации городского округа Лосино-Петровский было рекомендовано провести комплексные работы по промывке внешних и внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения с использованием гидропневматического способа. После проведения работ будет произведен отбор проб воды для дальнейших лабораторных исследований на ПДК загрязняющих веществ. Результаты выполненных мероприятий и лабораторных анализов будут направлены в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.