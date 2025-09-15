сегодня в 18:09

Качество водоснабжения обсудили с жителями в поселке Смирновка

Первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов провел рабочую встречу с жителями поселка Смирновка для обсуждения текущих проблем. В мероприятии также приняли участие главный инженер «ИК ЖКХ» Александр Новиков и руководитель территориального отдела Смирновское Ирина Меликова, сообщила пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск.

Основным вопросом, поднятым жителями, стало неудовлетворительное качество воды. На данный момент специалисты уже осуществляют промывку резервуаров чистой воды и магистралей системы водоснабжения.

«Разговор получился жестким и эмоциональным, и это абсолютно оправдано: люди имеют полное право требовать нормальные условия жизни. Мы понимаем серьезность проблемы и нацелены на ее системное решение», — заявил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

К 2026 году запланирована реализация комплекса мер, направленных на улучшение качества водоснабжения в Смирновке. Работы согласуют с управляющей компанией и проведут после предварительного уведомления жителей.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.