сегодня в 19:32

Качество проведенных работ по благоустройству дворов проверили в Люберцах

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Лидия Антонова совместно с муниципальным координатором партпроекта «Городская среда» Александром Шлапаком проверила качество проведенных работ по благоустройству дворов в поселке Калинина Люберец, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заместитель начальника управления благоустройства администрации округа Геннадий Голованов рассказал о работах, выполненных в ходе обновления придомовых территорий.

Ранее глава Люберец, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков предложил жителям муниципалитета принять участие в проектировании благоустройства Центрального парка.

«Мы неоднократно получали от жителей обращения по благоустройству зоны отдыха: установить дополнительные детские и спортивные площадки, столы для тенниса, аттракционы», — сказал Волков.

Глава также отметил, что объект вошел в госпрограмму на 2025–2026 гг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.