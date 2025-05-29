Качество подачи тепла и горячей воды улучшат в Волоколамском округе

К концу года в поселке Сычево Волоколамского округа проведут масштабную модернизацию теплосетей, сообщили в пресс-службе окурга.

Качество подачи горячей воды и тепла улучшится для нескольких тысяч жителей.

«На данный момент специалисты подрядной организации ООО „ВымпелСтрой“ занимаются монтажом временной трассы горячего водоснабжения в посёлке. Когда выполним все работы по программе, качественной горячей водой и надёжным теплоснабжением будут обеспечены более 4 тысяч жителей», — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Теплосети, которые попали в программу модернизации, ведут к жилым домам, а также социальным объектам. Это здания образования, здравоохранения, спорта. После ремонта все они будут надежно обеспечены энергоресурсами.

Работы планируется завершить к середине октября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.