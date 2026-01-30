Качество питьевой воды улучшают в поселке Смирновке в Солнечногорске

Водозаборный узел модернизируют в Смирновке городского округа Солнечногорск. Основные работы идут на станции водоподготовки, где подрядчик уже заменил все пять фильтров на новые и загрузил их сорбентом. По завершении работ качество питьевой воды повысится для всех жителей поселка, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На объекте специалисты полностью переделывают трубопроводную обвязку, меняют шаровые краны на затворы с приводом, добавляют узел трубной аэрации с компрессором. Кроме того, станцию водоподготовки автоматизируют: устанавливают шкаф с программным обеспечением и графической панелью оператора, которые будет передавать данные диспетчерам. Это позволит задавать время и длительность промывки, отключать фильтры для обслуживания и ремонта, что в конечном итоге обеспечит эффективное и надежное водоснабжение.

«После производства работ станция будет выдавать 50 кубов в час. Этого хватит с избытком для поселка Смирновка. По заверениям подрядной организации, вода будет соответствовать всем нормам», — сообщил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В первую неделю февраля подрядная организация планирует завершить строительно-монтажные работы и приступить к пуско-наладке.

По данным МКП «ИКЖКХ», водозаборный узел обслуживает более 30 многоквартирных домов, детский сад, школу и котельную.