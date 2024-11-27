Качественная уборка: вице-губернатор Петербурга рассказал о коммунальной отрасли

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин заявил, что главная цель работы в коммунальной отрасли — качественная и своевременная уборка города. В этой сфере намечены улучшения, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В этом году должны произойти изменения в этом вопросе. В первую очередь благодаря новой площадке для снегоуборочной техники под мостом Бетанкура на Петроградской стороне», — ответил Разумишкин на вопрос о чистке тротуаров и безопасности зимой.

По его словам, раньше уборочные машины ездили в Петроградский район с Васильевского острова: это затрудняло уборку улиц и дворов, теперь в модульных зданиях под мостом Бетанкура будут располагаться служебные помещения и площадки на 40 снегоуборочных машин.

На сегодня закуплено уже 288 единиц техники для уборки улиц и тротуаров в Санкт-Петербурге. Вся техника отечественного производства: это облегчает ее эксплуатацию и содержание. В ближайшее время парк полностью обновят, также отметил Разумишкин.