К зимнему сезону в Клину подготовили более 60 единиц спецтехники

"Вся коммунальная техника прошла проверку Министерства чистоты Московской области, что гарантирует её готовность к работе в зимних условия", - сообщил на плановом совещании у Главы округа руководитель МАУ "Чистый Город" Григорий Рыжичкин.

Также стоит отметить, что накануне парк «Клинского городского хозяйства» пополнился новыми машинами. Появились три новых пескоразбрасывателя отечественного производителя Орелстроймаш, которые предназначены для обработки дворов и дорог в зимнее время от наледи, что дополнительно усилит работу по обеспечению безопасных условий на дорогах. Ранее клинские коммунальщики также приобрели новый КАМАЗ для перевозки песчано-соляной смеси. В стадии закупки ещё 2 единицы коммунальной техники для уборки снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.