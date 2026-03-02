Юристы предупредили о рисках онлайн-взыскания долгов за услуги ЖКХ

Эксперты предупредили о возможных ошибках при онлайн-взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги через систему ГИС ЖКХ. Тестирование цифровых оповещений продлится до 30 июня 2026 года, сообщает «Вечерняя Москва» .

Председатель Жилищного союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин заявил, что при переходе на онлайн-взыскание возможны неточности в расчетах и персональных данных.

«Данные, которые содержат цифровые документы, никто не перепроверяет. В них могут быть ошибочные расчеты, искаженные персональные данные и сведения о площади квартиры», — рассказал Крохин.

По его словам, такие документы попадают в судебные базы, после чего выносится судебный приказ о взыскании. Оспорить его можно только в течение 10 дней, иначе средства спишут автоматически. Затем обжалование возможно лишь через суд с оплатой госпошлины.

Эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев отметил, что граждане не привыкли получать подобные уведомления онлайн и могут не сразу разобраться, где искать начисления и как их проверить.

«Сначала нужно повысить цифровую грамотность, чтобы после внедрения системы не возникало вопросов», — заявил Сергеев.

При этом он считает онлайн-взыскание полезным: оно позволит быстрее узнавать о долге и при необходимости оспорить его через портал «Госуслуги». Переход на цифровую платформу планируется в 2028 году.

