Юрист Атласкирова объяснила, как снизить плату за ЖКУ летом

Юрист Изабелла Атласкирова рассказала, в каких случаях можно сократить коммунальные платежи во время проживания на даче, сообщает «ФедералПресс» .

Если жильцов нет в квартире более пяти суток, можно оформить перерасчет части коммунальных услуг. По словам юриста Изабеллы Атласкировой, в таком случае допустимо не платить за лифт и вывоз мусора.

«Да, сэкономить на коммунальных платежах можно, если вас не будет в квартире более пяти суток. Вы сможете сделать перерасчет и не платить за лифт, за вывоз мусора. А вот за горячую и холодную воду, свет и газ перерасчет сделают только при условии, что у вас нет счетчиков и нет технической возможности для их установки. Однако за отопление и общедомовые нужды сделать перерасчет не получится», — пояснила Атласкирова.

Она уточнила, что для перерасчета нужно подать заявление в управляющую компанию или МФЦ до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения. В документе следует указать ФИО, адрес, причину и период отсутствия, а также приложить подтверждающие документы, например билеты.

Перерасчет оформляют максимум на шесть месяцев с возможностью продления.

