Юных клинчан пригласили в котельную для рассказа об энергетике

Восьмиклассники школы Маргариты Калининой побывали на экскурсии в одной из современных котельных Клина, сообщили в пресс-службе округа.

Тепловой пункт ввел в эксплуатацию губернатор Московской области Андрей Воробьев в марте 2024 года. Это стало возможным благодаря концессионному соглашению округа с «Газпром теплоэнерго МО».

Ребятам рассказали, что в этой котельной действует шесть котлов, которые согревают почти 18 тысяч жителей. Она также обеспечивает теплом 4 школы, 7 детсадов, поликлинику и музыкальную школу.

Школьникам показали пульт управления котельной и рассказали, что она полностью автоматическая: диспетчер лишь наблюдает за всеми процессами, а в случае необходимости отправляет ремонтную бригаду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.