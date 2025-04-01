Юные энергетики Подмосковья стали победителями выставки «Шаг в будущее»

Воспитанники «Школы юного энергетика», действующей на базе ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый Лицей», завоевали диплом победителя первой степени во Всероссийской научно-технологической выставке «Шаг в будущее», которая прошла 24–28 марта в Москве и была посвящена 195-летию МГТУ им. Н. Э. Баумана. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Вместе с идейным вдохновителем и бессменным руководителем Школы Александром Балахонцевым — начальником ремонтно-строительного участка Одинцовского филиала «Мособлэнерго», молодые энергетики Кирилл Пьянченко и Иван Варава представили на выставке проект интеллектуальной автоматической системы управления наружным освещением на базе контролера «Кулон».

Система АСУНО стала результатом совместной двухлетней работы специалистов Одинцовского филиала компании и учащихся лицея № 10 и позволяет осуществлять управление и мониторинг уличного освещения при помощи специальной программы, установленной на компьютере или на мобильном устройстве.

«Благодаря пытливому уму школьников удалось разработать систему, в которой отображается вся информация о работе сети освещения — перегорела ли лампа или произведено незаконное подключение? Система проанализирует и покажет всю информацию. Это позволяет не только оперативно отслеживать состояние сети, но и снижает трудозатраты персонала — ведь благодаря системе больше не требуется делать длительные обходы трассы для выявления неисправности и нарушений. Более того, сейчас учащиеся Школы юного энергетика работают над привлечением искусственного интеллекта к анализу больших объемов данных, что позволит вывести эксплуатацию наружного освещения на качественно новый уровень», — рассказал Александр Балахонцев.

На данный момент система проходит «обкатку» в двух филиалах «Мособлэнерго». В Одинцовском филиале АСУНО установлена на четырех трансформаторных подстанциях, в Красногорском — на трех ТП. В общей сложности системой обслуживается и контролируется около 600 светильников. Внедренная разработка показывает высокую эффективность и позволяет снизить эксплуатационные расходы компании на несколько десятков тысяч рублей в год на каждый ШУНО (шкаф управления наружным освещением) в зависимости от протяженности линий освещения.

«Школа юного энергетика» существует с 2015 года. За это время воспитанники школы не раз занимали призовые места и побеждали в областных и общероссийских олимпиадах и интеллектуальных соревнованиях, завоевывали дипломы и грамоты за высокое качество научных результатов и их успешную апробацию. Разработки лицеистов трижды удостаивались премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», а пятеро выпускников получают профессиональное образование в Московском энергетическом институте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.