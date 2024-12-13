Итоги работы «Коммунальных систем Московской области» подвели за начало декабря

Сотрудники 10 филиалов предприятия «Коммунальные системы Московской области» проделали значительный объем работ на объектах и сетях восточного Подмосковья за первую декаду декабря, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В общей сложности, специалисты ликвидировали более 500 засоров на канализационных сетях и свыше 100 технологических инцидентов на системах водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Работы проводились в рамках текущего ремонта, профилактического осмотра и обслуживания объектов коммунальной инфраструктуры в семи городских округах: Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Шатура, Егорьевск, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский.

Ключевые показатели:

устранено более 70 утечек на сетях холодного водоснабжения и теплотрассах. Большая часть работ была выполнена без отключения либо с минимальными неудобствами для жителей;

ликвидировано свыше 500 засоров на канализационных сетях и участках коллекторов;

проведены работы по ремонту и техобслуживанию на более чем 80 объектах: водозаборных узлах, артезианских скважинах, очистных сооружениях, насосных станциях и объектах теплоснабжающего комплекса.

Кроме того, проведена замена пожарных гидрантов, ремонт колодцев инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения. Лаборатории предприятия в рамках плановой проверки качества ресурса провели отбор проб воды в контрольных точках, на вводах в многоквартирные дома и других объектах внешних сетей, находящихся в зоне ответственности предприятия, по обращениям жителей городских округов.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил: «Обеспечение надежного и бесперебойного функционирования коммунальной инфраструктуры — одна из приоритетных задач для Московской области. Слаженная работа коммунальных служб позволяет оперативно устранять аварийные ситуации и минимизировать неудобства для жителей. Результаты, достигнутые за первые декабрьские дни, подтверждают высокий уровень подготовки специалистов и системы в целом».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.