Итоги благоустройства за 2025 год подвели в Ленинском округе

В Ленинском городском округе подвели итоги реализации государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за 2025 год, сообщили в пресс-службе округа.

Масштабные работы по благоустройству затронули дворовые территории, пешеходную инфраструктуру округа, дорожные покрытия и общественные пространства.

«Исполнение госпрограммы „Формирование современной комфортной городской среды“ в 2025 году стало значимым этапом в развитии Ленинского округа, сделав его более современным, удобным и привлекательным. Мы намерены и в дальнейшем активно развивать и поддерживать подобные проекты, нацеленные на повышение уровня жизни наших жителей», — приводятся в сообщении слова главы городского округа Станислава Каторова.

В рамках программы в Ленинском округе в текущем году были благоустроены 15 дворовых территорий в Видном, Развилке, Новодрожжино, Боброво и Горках Ленинских. В 2025 году также завершены работы по восстановлению 25 тысяч квадратных метров дорожных покрытий во дворах Видного, Сапроново и Молоково.

«Программа благоустройства затронула и места общего пользования. Для жителей и гостей округа были обустроены и созданы новые места для отдыха и досуга: обновлен сквер в Развилке между домами 43 и 45, открыт скейт-парка в Центральном парке города Видное. Также благоустроили сквер в поселке Измайлово и набережную Нижнего Ащеринского пруда в рамках муниципальной программы», — рассказал заместитель начальника управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия Михаил Лосев.

В общей сложности в прошедшем году была создана и обновлена 21 пешеходная дорожка, соединяющая важные социальные объекты муниципалитета. Работы велись в разных населенных пунктах, включая Видное, Горки Ленинские, Володарского, Развилку, Молоково и Горки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.