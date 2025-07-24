Истринская теплосеть провела текущие работы по замене тепловых сетей
Фото - © пресс-служба администрации
АО «Истринская теплосеть» провела текущие работы по замене тепловых сетей на более чем 20 адресах округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.
В селе Новопетровское проведены работы по замене теплосетей на улице Северной:
- Дом № 4 — замена 36 метров ГВС и отопления, ремонт тепловой камеры;
- Дом 91а — замена 160 метров трубопровода, ремонт тепловой камеры;
- Дом № 22 — замена 3 метров отопления;
- На улице Полевой произведена замена 36 метров труб отопления и ГВС с заменой запорной арматуры.
Румянцево: замена 96 метров ГВС-трубопроводов к дому 57 на улице Школьной
Курсаково: замена 360 метров отопления и ГВС на территории школы, планируется ремонт трех тепловых камер
Кострово:
- Замена 88 метров труб отопления и ГВС к дому 81 на улице Парковой;
- В планах — замена ввода к дому 83 на той же улице;
- Начата замена 320 метров трубопровода отопления и ГВС возле дома 11 на улице Центральной.
Онуфриево:
- Замена 48 метров ПП-трубы отопления и ГВС от тепловой камеры — ул. Центральная, д. 9
- Замена 200 метров ППУ-трубопроводов к домам 15 и 16 с демонтажом воздушного компенсатора
- Запланирована замена 520 метров тепловых сетей в деревне Пречистое с выносом сетей из частного землевладения.
- Текущие работы в других населенных пунктах.
Агрогородок:
Замена 60 метров отопления (дом 1);
- Ремонт тепловой камеры и замена 32 метров отопления (дом 25);
- Ремонт тепловой камеры (дома 14 и 15) — замена 5 метров.
- Истра: замена 200 метров отопления и ГВС на улице Юбилейной (дома 12-13);
- замена 72 метров отопления и ГВС (дома 6,7 ул. Лесхоз).
Павловское: замена 48 метров отопления и ГВС (дом 20)
Котово: ремонт тепловой камеры и замена 40 метров отопления и ГВС (дом 13)
Рождествено:
- Замена 428 метров отопления и ГВС от ЦТП-2 до дома 106 на улице Микрорайоная;
- Ремонт распределительной камеры ТК-5 на улице Микрорайоная.
Работы в Дедовске на улице Комарова:
- От дома 13 до тепловой камеры 8 и до дома 14 — замена 122 метров отопления и ГВС;
- От дома 12 до дома 11 — замена 51 метра отопления и ГВС;
- От дома 13 на улице Больничной до дома 4 на улице Войкова — замена 120 метров отопления и ГВС.
Модернизация тепловых сетей позволит существенно продлить срок службы коммуникаций и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для жителей округа.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.
«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.
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