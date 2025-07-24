сегодня в 13:29

АО «Истринская теплосеть» провела текущие работы по замене тепловых сетей на более чем 20 адресах округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Истра.

В селе Новопетровское проведены работы по замене теплосетей на улице Северной:

Дом № 4 — замена 36 метров ГВС и отопления, ремонт тепловой камеры;

Дом 91а — замена 160 метров трубопровода, ремонт тепловой камеры;

Дом № 22 — замена 3 метров отопления;

На улице Полевой произведена замена 36 метров труб отопления и ГВС с заменой запорной арматуры.

Румянцево: замена 96 метров ГВС-трубопроводов к дому 57 на улице Школьной

Курсаково: замена 360 метров отопления и ГВС на территории школы, планируется ремонт трех тепловых камер

Кострово:

Замена 88 метров труб отопления и ГВС к дому 81 на улице Парковой;

В планах — замена ввода к дому 83 на той же улице;

Начата замена 320 метров трубопровода отопления и ГВС возле дома 11 на улице Центральной.

Онуфриево:

Замена 48 метров ПП-трубы отопления и ГВС от тепловой камеры — ул. Центральная, д. 9

Замена 200 метров ППУ-трубопроводов к домам 15 и 16 с демонтажом воздушного компенсатора

Запланирована замена 520 метров тепловых сетей в деревне Пречистое с выносом сетей из частного землевладения.

Текущие работы в других населенных пунктах.

Агрогородок:

Замена 60 метров отопления (дом 1);

Ремонт тепловой камеры и замена 32 метров отопления (дом 25);

Ремонт тепловой камеры (дома 14 и 15) — замена 5 метров.

Истра: замена 200 метров отопления и ГВС на улице Юбилейной (дома 12-13);

замена 72 метров отопления и ГВС (дома 6,7 ул. Лесхоз).

Павловское: замена 48 метров отопления и ГВС (дом 20)

Котово: ремонт тепловой камеры и замена 40 метров отопления и ГВС (дом 13)

Рождествено:

Замена 428 метров отопления и ГВС от ЦТП-2 до дома 106 на улице Микрорайоная;

Ремонт распределительной камеры ТК-5 на улице Микрорайоная.

Работы в Дедовске на улице Комарова:

От дома 13 до тепловой камеры 8 и до дома 14 — замена 122 метров отопления и ГВС;

От дома 12 до дома 11 — замена 51 метра отопления и ГВС;

От дома 13 на улице Больничной до дома 4 на улице Войкова — замена 120 метров отопления и ГВС.

Модернизация тепловых сетей позволит существенно продлить срок службы коммуникаций и повысить качество предоставляемых коммунальных услуг для жителей округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.

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