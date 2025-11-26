«Истринская теплосеть» подготовила МКД округа к зиме

АО «Истринская теплосеть» подвело итоги плановой подготовки внутридомовых коммуникаций многоквартирных домов. Работы стартовали сразу после окончания предыдущего отопительного периода, 15 мая, и велись одновременно во всех 165 многоквартирных домах муниципального округа Истра, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Был выполнен значительный объем работ, направленных на обеспечение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации. Ключевые результаты работ:

Специалисты заменили более 340 единиц оборудования — краны, задвижки, кранбуксы и фильтры. Полностью обновлено свыше 350 метров труб систем отопления, ГВС, ХВС и канализации. В рамках регулярных осмотров проведено около 40 оперативных ремонтов с применением сварочных работ и установкой ремонтных хомутов.

Особое внимание было уделено объектам, требовавшим наиболее масштабного вмешательства. Среди них:

ул. Панфилова, д. 57: замена 40 метров труб отопления и установка новой арматуры;

ул. 9-й Гвардейской Дивизии, д. 41: замена более 12 метров отопительных труб;

ул. Рабочая, д. 1а: утеплено 12 метров трубопровода отопления.

ул. Ленина, д. 3: замена 24 метров труб ХВС и 15 метров труб отопления, обновление 32 единиц запорной арматуры;

ул. Адасько, д. 2: монтаж 16 метров новых труб ХВС и замена 10 вентилей отопления;

ул. Босова, д. 24: замена 18 метров канализационного трубопровода;

пл. Революции, д. 3: установка нового насоса системы отопления.

Значительные работы по замене труб холодного водоснабжения также проведены по адресам: ул. Адасько, д. 4, ул. Первомайская, д. 16 и ул. Гвардейская, д. 36. Большой объем работ по замене арматуры выполнен в домах на ул. Босова, д. 15, ул. Юбилейная, д. 12 и ул. ЭХ Большевик, д. 5.

Благодаря слаженной работе сотрудников инженерные системы многоквартирных домов Истры получили качественное обновление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.