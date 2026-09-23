«Истринская теплосеть» обновила две котельные в округе Истра к зиме

В двух модульных котельных деревни Хуторки установили четыре новых котла, современные теплообменники, насосное оборудование и аккумуляторные баки. Также заменили трубопроводы внутри котельных, установили автоматику и новые щиты управления.

Автоматизированная система позволяет диспетчерам следить за работой котельных в режиме онлайн и оперативно реагировать на отклонения. В «Истринской теплосети» отмечают, что применяют одинаковый подход к обслуживанию объектов в городах и небольших населенных пунктах. Жители Хуторков смогут оценить результат переоснащения в новом отопительном сезоне.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.