Индустриальный парк «PNK Пушкино 2» присоединили к электросетям в Подмосковье

«Россети» завершили работы по технологическому присоединению к сетям нового индустриального парка «PNK Пушкино 2» на территории городского округа Пушкинский в Московской области. Потребитель обеспечен 8 МВт мощности, сообщается в Telegram-канале компании.

В рамках проекта специалистами был проведен комплекс мероприятий на питающем центре 110 кВ «Зеленоградская». «Индустриальный парк „PNK Пушкино 2“ площадью 104 га — один из самых крупных на севере Московской области. Он является площадкой с готовой инфраструктурой под размещение промышленных, складских и логистических объектов», — следует из сообщения. Все работы проведены силами специалистов компании «Россети Московский регион».

«Индустриальный парк „PNK Пушкино 2“ площадью 104 га — один из самых крупных на севере Московской области. Он является площадкой с готовой инфраструктурой под размещение промышленных, складских и логистических объектов», — следует из сообщения.

Ранее «Россети Московский регион» выдали 3 МВт мощности индустриальному парку «М-8 Инновации» площадью свыше 50 га в Сергиево-Посадском округе Подмосковья.