«Идем в графике»: Соболев о подготовке к отопительному сезону в Котельниках

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил, что в округе в преддверии осенне-зимнего сезона сделают ремонт на трех участках теплосетей. Работы идут в графике, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Ремонт пройдет на участках длиной более 1 км — в микрорайоне Ковровый, на улице Кузьминской и во 2-м Покровском проезде. Положительные изменения коснутся 10,5 тыс. жителей.

Также в округе реализуется программа по капитальному ремонту сетей отопления и ГВС на Кузьминской. В микрорайоне Белая Дача и на улице Новой реконструируют водопроводные сети, а в микрорайоне Ковровый — канализационные.

«Сейчас мы активно готовимся к отопительному сезону, плотно занимаемся жилищно-коммунальным хозяйством, участвуем в трех госпрограммах. Идем в графике, не допускаем никаких проволочек. Уверен, что со всем справимся», — заявил Соболев.

Ранее Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.