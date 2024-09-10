Хромушин: в целом готовность Московской области к ОЗП составляет 91%

Готовность Московской области к осенне-зимнему периоду в целом сейчас составляет 91%, проведены гидравлические испытания почти на 10 тыс. км сетей (95% от плана), а также свыше 5,1 тыс. противоаварийных тренировок, сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

«При подготовке к зиме мы значительно усилили группировку областных сил и средств. Поставлено 10 новых блочно-модульных котельных, еще 4 — в процессе», — отметил Хромушин во время совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что всего было 8 БМК, а теперь будет — 22. Также увеличилось количество аварийных бригад «МОС АВС» — к ранее имевшимся 6 сформировали еще 10.

Всего в этом году по краткосрочной госпрограмме в Подмосковье запланировано отремонтировать 35 котельных и 170 км теплосети, а также провести опрессовку (испытания гидравлических систем) на 79 участках.

Ранее Андрей Воробьев анонсировал масштабную программу модернизации теплосетей на 3 года.

«Смысл его заключается в том, что на следующие 3 года — 2024, 2025, 2026 — у нас намечена масштабная программа модернизации сетей, котельных и, естественно, всего, что касается состояния домов», — отметил губернатор.