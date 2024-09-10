Хромушин рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду в Подмосковье

В Подмосковье сложилась программа краткосрочных мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду этого года, сообщил вице-губернатор региона Евгений Хромушин.

Он рассказал о мероприятиях по модернизации объектов теплоснабжения с окончанием в 2024 году.

«В целом гидравлика завершена. У нас 150 мероприятий, 170 км сетей, 35 котельных. Дополнительно опрессовка позволила включить в госпрограмму 20 мероприятий — это 79 участков, почти 15 км сетей. Общий процент готовности по госпрограмме — 48%», — отметил Хромушин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Вице-губернатор добавил, что план — 15 объектов, факт — 22 объекта.

Кроме того, на завершающем этапе находятся гидравлические испытания. Они готовы на 95%. Противоаварийные тренировки завершены на 80%.

Ранее Андрей Воробьев анонсировал масштабную программу модернизации теплосетей на 3 года.

«Смысл его заключается в том, что на следующие 3 года — 2024, 2025, 2026 — у нас намечена масштабная программа модернизации сетей, котельных и, естественно, всего, что касается состояния домов», — отметил губернатор.