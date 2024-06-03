Хромушин: карта коммунальных услуг МКД Подмосковья показала свою эффективность

«Мы сейчас отбили две строчки первые в „Яндексе“. Начиная записывать строчку „график отключения горячей воды“ сразу попадаем на нашу интерактивную карту. <…> Здесь каждый человек, вводя свой адрес, может получить информацию о том, когда будет отключена горячая вода и, самое главное, когда она будет включена», — рассказал Хромушин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что за последний месяц 5 млн человек воспользовались картой с точки зрения информирования о графике отключения горячей воды.

«Также здесь работает QR-код. Он размещается и на ИПД (идентификатор платежного документа — ред.), и соответственно в чатах можно просто, не заходя даже в интернет, просто пройти по QR-коду», — отметил вице-губернатор.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что важно довести до жителей график отключения горячей воды.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев