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Хозяевам частных домов Подмосковья рассказали о действиях при звонке мошенников

На территории Московской области замечены факты телефонного мошенничества среди владельцев частных домов. Злоумышленники представляются сотрудниками регионального оператора и сообщают о планируемой установке новых контейнеров возле дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как действует мошенник:

просит назвать код из СМС, пришедшего на ваш телефон;

утверждает, что это нужно для «подтверждения» на портале госуслуг.

Помните:

сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО не звонят с предложениями об установке контейнеров;

не сообщайте коды из СМС — это ваш личный доступ к важным сервисам;

при звонке прекратите разговор и обратитесь в полицию.

Для проверки информации обращайтесь на горячую линию своего регионального оператор, которые указаны на официальном сайте министерства или на горячую линию госуслуг — 115.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.