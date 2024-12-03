Холодные батареи: эксперт объяснил, как получить перерасчет за отсутствие тепла

С наступлением заморозков нередко бывает, что в квартире или холодные, или слишком горячие батареи. В некоторых случаях отопления нет какое-то время. Эксперт по ЖКХ Александр Люшин рассказал РИАМО, можно ли призвать к ответу управляющую компанию и как получить перерасчет.

«В первую очередь нужно обратиться в свою управляющую компанию. Они придут, замерят температуру батарей, проверят стояки. В некоторых нежилых зданиях стоят датчики температуры, которые регулируют ее самостоятельно. Что до жилых помещений, то нужно обратиться в вашу УК, если от нее нет реакции — то в жилищную инспекцию, после этого последует оперативная реакция», — объяснил Люшин.

Он добавил, что жителям Подмосковья также можно написать на сайт губернатора области Андрея Воробьева, реакция тоже не заставит себя ждать.

Другой вопрос, а можно ли получить перерасчет за дни, в которые не было отопления? Эксперт считает, что данный факт нужно правильно зафиксировать. Для этого потребуются специалисты из УК, они составят протокол, на основании которого можно пересчитать коммунальную плату за отопление. При этом обращение на перерасчет нужно подавать индивидуально, а не коллективно.

Ранее губернатор заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.