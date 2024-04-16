Холодную воду вернули в дома поселка Никулино Каширы во вторник

Во вторник из-за утечки на трубопроводе Ду 100 с 12:40 в населенном пункте Никулино в Кашире временно приостановили подачу холодной воды в 10 многоквартирных домах, 179 частных домах, а также в зданиях школы, детского сада, ФАПа, газовой котельной, станции обезжелезивания, библиотеки, магазина и Дома культуры.

Сотрудники МУП «Водоканал» оперативно проводят необходимые ремонтные работы.

Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения — 16:40.

Жителей поблагодарили за понимание и заверили, что специалисты стараются оперативно завершить работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.