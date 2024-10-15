Холодную воду отключат в ряде домов Зарайска 16 октября из-за замены задвижки в ТЦ

16 октября в связи с заменой задвижки в торговом комплексе «Народный», расположенном по адресу: ул. Советская, дом № 43, с 9:30 до 13:00 будет отключено холодное водоснабжение по ряду адресов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.