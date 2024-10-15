Холодную воду отключат в ряде домов Зарайска 16 октября из-за замены задвижки в ТЦ
Фото - © Администрация г.о. Зарайск
16 октября в связи с заменой задвижки в торговом комплексе «Народный», расположенном по адресу: ул. Советская, дом № 43, с 9:30 до 13:00 будет отключено холодное водоснабжение по ряду адресов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Так, холодной воды не будет по адресам:
- детские сады № 10 и 11,
- Центр досуга «Победа»,
- здание администрации городского округа Зарайск,
- здание ОМВД России по г. о. Зарайск,
- здание МосОблЕИРЦ,
- отделение почты на ул. Советская,
- здание МБУ «Благоустройство,
- ЖКХ и ДХ» г. о. Зарайск (ул. Благоева, д. 40),
- кафе «Зарайск» и кафе «Старый город».
- Краснопрудный переулок,
- улица Карла Маркса, дома № 51-87,
- улица Мерецкова, дома № 47-100,
- улица Советская, дома от 1-го микрорайона, дом № 7 до улицы Первомайской
- улица Благоева, от Советской до Комсомольской
- улица Благоева, дома № 27, 34, 34а, 51/23
- улица Октябрьская, дома № 8, 10, 12, 14,
- улица Крупская, дома № 4 и 6,
- 1-й микрорайон, дома № 6, 10, 11, 5, 4, 3, 14, 13, 15, 12, 17, 18, 32, 31, 33, 33а, 20, 21, 22, 19 (кооп),
- улица Советская, дома № 45, 41, 37, 39, 35, 33, 12, 4/7, 7, 18/47.
У жителей просят извинения за временные неудобства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.