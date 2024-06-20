Холодную воду отключили в некоторых деревнях и поселках Каширы из-за аварии
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В поселках и деревнях Каширы произошло аварийное отключение холодной воды. С 12:05 в связи с аварийной утечкой прекращена подача ХВС по следующим адресам: п. Новоселки, д. Знаменское, д. Баскачи, д. Андреевское, д. Хворостянка, ОПЛП. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Сотрудники МУП МУП «Водоканал», деятельность которого курирует министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, оперативно проводят необходимые ремонтные работы.
Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения: 14:40.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.