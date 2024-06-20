Холодную воду отключили в некоторых деревнях и поселках Каширы из-за аварии

В поселках и деревнях Каширы произошло аварийное отключение холодной воды. С 12:05 в связи с аварийной утечкой прекращена подача ХВС по следующим адресам: п. Новоселки, д. Знаменское, д. Баскачи, д. Андреевское, д. Хворостянка, ОПЛП. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области