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Врачи региона обменялись клиническим опытом на научно-образовательной школе «Перинатальное единство» в Щелковском перинатальном центре. Встречу посвятили здоровью матери и ребенка и современным подходам в неонатологии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Участники школы обсудили профилактику инфекционно-воспалительных осложнений у беременных, ведение многоплодной беременности, грудное вскармливание, диагностику апноэ у новорожденных, обезболивание после кесарева сечения и роды в воду. На мастер-классах врачи отработали наружный акушерский поворот плода и реанимацию новорожденного.

Организацию и работу школы поддержали руководители Московского областного перинатального центра: главный врач Ольга Федоровна Серова, заместитель по педиатрической помощи, главный внештатный неонатолог Минздрава Подмосковья, кандидат медицинских наук Анастасия Сергеевна Петрова и заместитель по анестезиологии и реанимации, главный внештатный специалист ведомства по анестезиологии и реаниматологии в акушерстве Артем Анатольевич Егоров.

С лекциями и мастер-классами выступили Ольга Серова, главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Юрьевич Пастарнак, заместители главных врачей Анастасия Петрова, Людмила Малютина и Людмила Седая, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Семен Лаврентьев.

«Научно-образовательная школа «Перинатальное единство» — это важнейшая площадка для обмена опытом и выработки единых стандартов помощи», — отметил Андрей Пастарнак.

Щелковский перинатальный центр — учреждение третьего уровня. Он продолжает развивать профессиональные связи и внедрять лучшие практики охраны материнства и детства.

Информация о системе родовспоможения Подмосковья размещена на региональном интернет-портале. Единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье» принимает звонки ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону +7 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.