Холодное водоснабжение в 6 частных домах Черноголовки восстановят до 12:00

18 апреля на водопроводной сети с 9:00 прекращена подача холодного водоснабжения в 6 частных домах в городе Черноголовка, расположенных на ул. Третья, д. 7, 13, 15, 16, 17, 18, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Сотрудники коммунальных служб оперативно проводят необходимые ремонтные работы.

Плановый срок завершения работ и восстановления водоснабжения: 12:00.

Жителей просят проявить понимание, специалисты стараются оперативно завершить работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.