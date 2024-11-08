Ход ремонтных работ в доме № 21 по улице Нахимова проверили во Фрязине

Вместе с представителями управляющей компании заместитель главы городского округа Фрязино Наталья Силаева посетила многоквартирный дом № 21 по улице Нахимова. Причиной визита послужила жалоба, поступившая в муниципальный центр управления регионом, о некачественном ремонте подъезда № 1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На месте Наталья Владимировна лично убедилась в ходе выполнения работ.

Ремонт в доме начался с четвёртого подъезда, и там работы уже завершены. В настоящее время активно ведутся работы во втором и третьем подъездах. В первом подъезде ремонтные работы только начались.

«Таким образом, оснований для беспокойства нет. Ремонт будет завершен в ближайшее время. Согласовали с жителями дома график проверки качества выполненных работ во всех подъездах после завершения. Мы совместно оценим результат и примем меры, если потребуется», — сказала Наталья Силаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.