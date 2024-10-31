Ход реконструкции очистных «Верхний Посад» в Звенигороде проверил Андрей Иванов

«Мы обещали жителям микрорайона сделать систему очистки воды современной и безопасной, так как рядом Москва-река. Добились включения объекта в федеральную программу „Чистая Волга“. Проект очень сложный, дорогостоящий — общая стоимость реконструкции превышает 4 миллиарда рублей. По сути, на месте старых очистных сооружений, которые мы не выводили из эксплуатации, будут построены новые. Они полностью заменят старые и, кроме того, создадут профицит по мощности. Сейчас на объекте задействовано 10 единиц техники и 20 рабочих», — сообщил Андрей Иванов.

На объекте завершены работы по выносу инженерных сетей из пятна застройки — обводного и сбросного коллекторов. Подготовлен котлован под новое здание очистных, идет армирование фундаментной плиты и обустройство приямков. Рабочие делают основание блока биологической очистки.

«Первый этап реконструкции мы должны завершить до конца ноября 2025 года. Во втором этапе должна была быть построена снегоплавильная станция. Жители выступили против возведения этого объекта, поэтому мы сконцентрировали наши усилия на первом этапе — без снегоплавилки. Активно контролируем ход строительства. Отмечу, что новые очистные смогут принимать и стоки от частного сектора», — добавил глава Одинцовского округа.

Сейчас существующие очистные сооружения продолжают функционировать, по завершении реконструкции их выведут из эксплуатации. Комплекс работ включает в себя возведение станции воздуходувок, блоков очистки воздуха, механической очистки, доочистки сточных вод, обезвоживания осадка, обеззараживания очищенной воды, станции приема жидких бытовых отходов, а также реконструкцию котельной и обновление административного корпуса с лабораторией. Важно отметить, что все оборудование на объекте будет отечественного производства.

Как сообщалось ранее, после модернизации в технологии очистных больше не будет иловых карт, которые являются источником неприятного запаха. Блок биологической очистки оснастят бункерами для переработанного осадка, который в дальнейшем утилизируют.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.