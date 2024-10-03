Ход работ по благоустройству проверили в Протвине

Местные жители рады переменам, произошедшим на Лесном бульваре. Однако есть ряд замечаний по обслуживанию пространства. Глава Серпухова Сергей Никитенко поручил начальнику участка изменить подход к содержанию территории: тщательно следить за уборкой и состоянием зеленых насаждений, своевременно приводить в соответствие малые архитектурные формы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Продолжается благоустройство площади перед спортшколой на ул. Архитектора Корина. Подрядчик уже проложил кабель для монтажа наружного освещения. На следующей неделе приступит к установке светильников. Завершаются работы по укладке брусчатки. На объекте задействованы 10 специалистов. Общая строительная готовность — 75%.

Долгожданные объекты реконструкции для протвинцев — пешеходные мосты напротив «Старта». Провели инструментальное обследование. К проектированию и последующим строительным работам планируется приступить в 2025 году. Мосты соединяют Лесной бульвар с пешеходной зоной на ул. Ленина, где в этом году заканчивается благоустройство.

Капитальный ремонт КДЦ «Протон» в стадии завершения. Кровельные работы полностью выполнены. Смонтировано вентиляционное оборудование, продолжается монтаж инженерных сетей и озеленение прилегающей территории. На объекте задействованы 146 человек.

Культурно-досуговый центр — место притяжения жителей города. Важно завершить работы в этом году, чтобы «Протон» вновь открыл свои двери для протвинцев. В социальном учреждении возобновят работу разнообразные кружки, секции, кинотеатр и многое другое.

Качество работ на контроле администрации и министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.