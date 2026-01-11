сегодня в 18:07

Хинштейн сообщил о перебое с электричеством в четырех районах Курской области

В четырех прилегающих к границе районах возникли перебои с подачей электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Отсутствие света затронуло поселки и деревни в Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском округах. Причины произошедшего выясняются.

В настоящее время энергетики прилагают все усилия для скорейшего возобновления подачи электричества.

«В самое ближайшее время электроснабжение будет восстановлено — энергетики над этим работают. Ситуацию держу на контроле», — сообщил Хинштейн.

Ранее Хинштейн сообщал, что 10 января ВСУ атаковали частный дом в хуторе Фонов Рыльского района. В результате происшествия пострадал местный житель.

