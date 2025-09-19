Химчанам рассказали, как подать заявление льготным категориям граждан на портале РПГУ

Химки переходят на региональный и федеральный стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Возможность внедрить этот механизм на муниципальном уровне появилась с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Начиная с сентября компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг будет перечисляться на лицевые счета граждан, имеющих право на льготу и подавших заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

При получении сентябрьских квитанций за оплату услуг ЖКХ, которые придут в начале октября, будет указана полная сумма без учета скидки, как было ранее в предыдущих квитанциях. Сумма скидки будет компенсирована на расчетные счета.

Для этого льготным категориям граждан нужно подать заявление онлайн на портале «РПГУ» или через цифровые зоны МФЦ.

