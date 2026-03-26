Химчанам, оплатившим коммунальные долги, списали пени на 3 млн рублей

МосОблЕИРЦ совместно с «ТСК Мосэнерго» подвел итоги акции «В Новый год без долгов», сообщает пресс-служба компании.

В акции приняли участие несколько сотен жителей, погасивших долги за отопление и горячее водоснабжение. Им списали пени на сумму более 3 миллионов рублей, а общая сумма погашенной задолженности составила более 60 миллионов рублей.

Как начисляются пени

Рекомендованный срок оплаты ЖКУ - до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Начиная с 31 дня просрочки платежа начисляются пени - за каждый день просрочки в процентах от суммы платежа. В первые три месяца это 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, с 91 дня - 1/130 ставки. Чем дольше не оплачивается долг, тем больше накапливается пеней.

Своевременная оплата — это выгодно

Оплата коммунальных услуг в срок помогает избежать начисления пеней, судебных издержек и исполнительского сбора. Кроме того, своевременные платежи обеспечивают стабильную работу жилищно-коммунального хозяйства и надёжность системы теплоснабжения.

Новая акция стартует весной

МосОблЕИРЦ и «ТСК Мосэнерго» проведут новуюакцию по списанию пеней. Каждому жителю Химок, кто полностью оплатит долги за отопление и горячее водоснабжение, вновь спишут начисленные пени.