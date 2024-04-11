ГУСТ МО устранило более 550 дефектов входных групп МКД в Подмосковье в 2024 г

Под контролем ГУСТ МО с начала года устранено более 550 дефектов входных групп МКД в Подмосковье, передает пресс-служба ведомства.

Козырек над входной группой — важная деталь дома. Он защищает крыльцо от осадков, в холодный сезон служит преградой возможному падению сосулек, обеспечивает безопасность и комфорт жителей. Любые неисправности выступающих конструкций должны быть оперативно устранены УК.

С начала года под контролем ГУСТ МО в Подмосковье выполнено более 550 заданий по устранению неисправностей выступающих конструкций дома: козырьков, входных крылец. Наибольшее количество работ проведено в Одинцовском городском округе. К примеру, в деревне Ликино в доме № 7, в поселке Дубки в доме № 10, в селе Жаворонки на улице 30 лет Октября в доме № 2. Кроме этого, в Звенигороде на Парковой улице, дом № 8 и в Кубинке на улице Генерала Вотинцева, дом № 10.

При обнаружении дефектов или неисправностей следует обратиться в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО или свою УК для оперативного устранения проблемы. Также можно оставить заявку по короткому номеру 122*4, где примет вызов робот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.