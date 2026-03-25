Губернатор Воробьев: мы хотим, чтобы РСО стали нашими настоящими партнерами

В Доме правительства Московской области при поддержке Минстроя РФ впервые прошел отраслевой форум «Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству». В программе форума — работа тематических секций и пленарная дискуссия, которую открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Представители профильных ведомств, ресурсоснабжающих организаций, эксперты ЖКХ из разных регионов обсудили на форуме новые стандарты качества и поделились своими лучшими практиками.

«Подобная работа, мозговые штурмы, изучение новых технологий позволяют нам управлять очень сложной, большой системой ЖКХ. Мы хотим, чтобы РСО стали нашими настоящими партнерами, с которыми мы говорим на одном языке. Предприятия, работающие в сфере ЖКХ, делают важную работу, включая автоматизацию технологических процессов. Сегодня применяются другие изоляционные материалы, которые дают реальный эффект, экономят деньги. Хочу поблагодарить те РСО, что вносят лепту в обновление коммунальной инфраструктуры в регионе. Также компанию „Мособлгаз“, стоящую в авангарде многих процессов, которые можно брать за образец и стандартизировать. Нам очень важно и дальше совершенствовать эту систему, чтобы аварий было как можно меньше», — сказал губернатор.

В Подмосковье свыше 9 млн жителей и один из самых больших жилых фондов в России, это более 50 тысяч МКД. Кроме того, в регионе порядка 7 тысяч приоритетных социальных объектов: больницы, школы, детсады, культурные и спортивные центры. Все они должны быть надежно обеспечены теплом, электричеством, водой. За это отвечает большая система — тысячи котельных и ЦТП, ВЗУ и очистные сооружения, десятки тысяч километров сетей.

На форуме отмечено, что РСО — ключевое звено в системе ЖКХ, и ключевая задача — сделать его прочным и устойчивым, убрать архаичные методы работы и внедрить все самое технологичное и современное.

Цифровизация

Цифровизация, включая технологии ИИ, является ключевым инструментом для трансформации ресурсоснабжающих организаций. Это позволяет оптимизировать основные процессы в системе ЖКХ, выявлять зоны риска, предотвращать нештатные ситуации.

В Московской области уже реализован ряд таких проектов. В числе флагманских — «Цифровая котельная». В прошлом году совместно с правительством РФ стартовал эксперимент по переводу документации РСО в электронный вид — пилот охватил 5 округов (Балашиху, Подольск, Мытищи, Одинцово, Можайск) и 331 котельную. В 2026-м к системе подключатся еще 200 организаций и 380 управляющих компаний. Благодаря этому будет создан единый цифровой контур эксплуатации на уровне всего региона, что позволит эффективнее использовать данные для подготовки к отопительному сезону, а также для контроля, анализа и прогнозирования. Опыт Подмосковья признан успешным и теперь будет масштабирован на всю страну.

Московская область также первой в России создала «Цифровой двойник» инженерной инфраструктуры. На примере теплоснабжения в единую базу собраны данные о параметрах, техническом состоянии и режимах работы всех теплоисточников и сетей. С помощью ИИ система сама анализирует слабые места и объективно подсказывает, где в первую очередь требуется ремонт.

Искусственный интеллект планируют применять в модернизации ЖКХ еще шире. К примеру, он будет обрабатывать и проверять документы для строительства современных блочно-модульных котельных (БМК), а также согласовывать схемы и готовить расчеты.

В августе 2025 года в Подмосковье запустили Единый центр управления ЖКХ. На одной площадке объединили три профильных министерства (МинЖКХ, Минэнерго, Минчистоты) и все ключевые ресурсные организации (от «Мособлгаза» и «МосОблВодоканала» до «Россетей»). Система в режиме 24/7 аккумулирует данные с датчиков, установленных на 3,5 тысячах котельных и тепловых пунктах, а также всю информацию, поступающую из информационных систем РСО, диспетчерских служб, муниципальных ЕДДС. Это позволяет оперативно реагировать и устранять аварийные ситуации. В частности, за счет проведенной работы этой зимой было значительно меньше сбоев, чем в предыдущие годы.

В Подмосковье также устанавливают датчики телеметрии и приборов учета на объектах водоснабжения и водоотведения — ВЗУ, КНС, очистные сооружения. В 2025 году водозаборные узлы и водопроводные насосные станции региона уже оснастили 2 035 и 125 системами мониторинга, соответственно.

В регионе в этом году увеличилась скорость реагирования на аварийные ситуации, в том числе, за счет внедрения чат-ботов. Один из них ЖКХ-сканер, который с помощью ИИ мониторит все соцсети, паблики и другие каналы, куда жители сообщают о техинцидентах. Информация автоматически передается в работу ресурсоснабжающие организации и бригады оперативно направляются на место.

Усиление аварийных бригад

В 2025-м в РСО было передано 350 аварийно-спасательных автомобилей, илососов, манипуляторов и другой техники. В этом году планируется закупить еще не менее 250 единиц. В Подмосковье создан перечень оборудования, куда включаются только надежные, стандартные и ремонтопригодные решения, преимущественно отечественного производства. Это позволяет осуществлять централизованные закупки, обучать персонал по единым стандартам и, как следствие, оперативно устранять аварии.

Параллельно с этим в области внедряется единый стандарт работы РСО на основе опыта «Мособлгаза». Он включает 10 показателей, таких, как усиление аварийных бригад и диспетчерских служб, техническое перевооружение, создание центра управления, автоматизацию и цифровизацию процессов. На такой стандарт перешли все муниципальные РСО.

«За последний год мы провели большую работу по цифровизации систем управления станциями, водозаборными узлами и канализационно-насосными станциями. На сегодняшний день системами диспетчеризации оснащено практически 100% объектов. Диспетчер в круглосуточном режиме видит и оценивает ситуацию на каждой станции. В случае нештатных ситуаций он оперативно принимает решение — аварийные службы выезжают и устраняют возникшие проблемы», — сказал генеральный директор АО «Люберецкий водоканал» Евгений Клейнбурд.

Оборудование и техника

В рамках форума представлена современная техника и передовые разработки в сфере коммунальной инфраструктуры. Например, штабной автомобиль службы МОС АВС — полноценный мобильный офис с автономным питанием и связью для работы на местах крупных ЧП (таких машин в регионе уже 19). А для обследования труднодоступных участков и теплосетей — бионическая робособака-сканер и робот-кроулер, который с ювелирной точностью выявляет повреждения внутри коммуникаций.

На выставке также было продемонстрировано новейшее оборудование подмосковных компаний. Это снижающие теплопотери долговечные (до 30 лет службы) трубы в инновационной изоляции, высокопрочная запорная арматура. А также — «умные» приборы учета.

«Это отдельная линейка нашей продукции, позволяющая передавать в облачные системы показания как с общедомовых приборов учета, так и с индивидуальных. Можно сводить баланс по дому, вычислять утечки, потери по тепловой энергии. Наши умные приборы позволяют жителям платить только за те ресурсы, которые они потребляют, и не платить за недобросовестных участников рынка, которые не передают показания, всячески воздействуют на приборы или препятствуют проведению качественного учета энергоресурсов», — рассказал руководитель производства электронной продукции компании «Водомер» Андрей Кальвин.

Еще один интересный экспонат, представленный на выставке — шкаф управления для КНС ливневых стоков и КНС очистных сооружений. Этот «интеллектуальный щит» предназначен для эффективного удаления ила и тщательной очистки воды. Он создан на базе ПЛК-модуля и оснащен удобной панелью оператора с сенсорным управлением. Проект является результатом совместной работы студентов Шатурского энергетического техникума и компании «Экоинформсистема».

«Шкаф управления очень быстро отрабатывает все свои задачи, откачивает воду с резервуара. По мере выполнения задач включается первый насос, затем второй, третий, и также затем они отключаются. Для этого мы придумали контроллер, используемый для автоматизации процессов. Это полностью наша разработка. Я являюсь амбассадором федерального проекта „Профессионалитет“ и параллельно работаю на предприятии-партнере нашего техникума „Экоинформсистема“. У нас дуальная система образования, позволяющая и учиться, и работать одновременно. Сейчас на заводе работают больше 10 наших практикантов», — рассказала губернатору студентка Шатурского техникума Валерия Скотникова.

