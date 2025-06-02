Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о важности стандартизации МБУ

Важное значение в Московской области имеет стандартизация муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) в сфере ЖКХ. Работа в этом направлении обсуждалась с главами округов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вторая тема — в продолжение ресурсоснабжающих организаций, их стандартизации. Речь пойдет о стандарте МБУ: кто есть директор МБУ, понимают ли задачи, достаточно ли ресурсов? А самое главное — оптимальная модель обслуживания территорий, которые закреплены за МБУ», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что обсуждал это направление с главами.

«Я очень надеюсь, что мнение наших глав учтено. И все, что касается работы МБУ на больших территориях, мы тоже должны учитывать», — отметил губернатор.